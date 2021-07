EURUSD könnte am Dienstag im Stunden-Chart ein Bearish-Engulfing ausbilden, nachdem das Paar am 200er-EMA abgeprallt war. Um den Abwärtstrend umzukehren, müsste der gleitende Durchschnitt nachhaltig durchbrochen werden. Der letzte Ausbruchsversuch (siehe Kreis), der am Freitag vor zwei Wochen zu beobachten war, schlug fehl. Sollte der Kurs zurück unter die Kurszone bei 1,1880, die 100-Stunden-Linie sowie die schräge Nackenlinie der inversen SKS-Formation fallen, könnte der Verkaufsdruck zunehmen. ...

