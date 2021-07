In der Wiedervorlage habe man den eigenen Standort in Schaftenau, Österreich, als Produktionsstandort für das Endprodukt angegeben, teilte der Konzern am Dienstag mit.Die Wiedervorlage des Zulassungsantrages für das Mittel Inclisiran bezieht sich auf den im Dezember 2020 ausgestellten Complete Response Letter (CRL) der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...