MorphoSys 3.32% LionFolio (LIONSPCL): Ich habe Morphosys von meiner Watchlist gestrichen, weil mir das Geschäft mit Antikörpern zu unsicher und zu unstetig ist. Die Antikörper von Morphosys sind vor allem für die Krebstherapie vorgesehen. Der mRNA-Ansatz von BioNTech und Moderna scheint mir in dem Zusammenhang jedoch zielgerichteter, weil der menschliche Körper in diesem Fall die benötigten Antikörper selbst herstellt und man nicht mit einem ggf. unpassenden oder schlecht verträglichen Antikörper-Cocktail von außen auf den menschlichen Körper einwirkt. Daher kann ich mit Morphosys nicht so recht warm werden. (06.07. 11:32) SFC Energy 0.48%

