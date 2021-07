Das Unternehmen verpflichtet sich zur Erreichung der Netto-Null-Ziele im Rahmen eines verbindlichen Engagements in Zusammenarbeit mit Kunden und Stakeholdern Frankfurt, San Mateo, New York und London - 6. Juli 2021 - Die Franklin Templeton Investment Gruppe und drei ihrer zugehörigen spezialisierten Investmentmanager ClearBridge Investments, Brandywine Global und Martin Currie - sind der branchenführenden Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten. Diese vier Unterzeichner repräsentieren zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...