Über die Aktie von Haier Smart Home ist gerade zu Jahresbeginn sehr viel geschrieben worden. Dabei ging es weniger um die fundamentalen Aussichten des auf Smart-Home-Lösungen spezialisierten Herstellers von Haushaltsgeräten, sondern viel mehr um die verschiedenen Aktiengattungen. Quelle: wikifolio.com Seit einiger Zeit wird die Aktie sowohl in China (A-Aktien) als auch in Hongkong (H-Aktien) und bei uns in Deutschland ( D-Aktien ) gehandelt. Alle drei Gattungen sind als gleichwertig anzusehen, auch was beispielsweise den Dividendenanspruch angeht. Trotzdem werden die D-Aktien mit einem deutlichen ...

