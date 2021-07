Die BASF trennt sich von ihrer Beteiligung an Solenis. An dem über 5 Mrd. Dollar schweren US-Spezialchemie-Unternehmen halten die Ludwigshafenern einen Anteil von 49 %. 2019 hatte BASF ihr Geschäft für Wet-End-Papier- und Wasserchemikalien in Solenis eingebracht. Das Unternehmen soll nun an Platinum Equity, eine 1995 gegründete Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Kalifornien, gehen. Eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...