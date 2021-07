Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,46% auf 87,2, davor 5 Tage ohne Veränderung , ATX -1,42% auf 3438,15, davor 3 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 3402,02 auf 3487,76), ATX TR -1,42% auf 6880,23, davor 3 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 6807,92 auf 6979,5), Porr -2,86% auf 16,3, davor 3 Tage im Plus (4,88% Zuwachs von 16 auf 16,78), FACC -2,26% auf 9,5, davor 3 Tage im Plus (3,51% Zuwachs von 9,39 auf 9,72), AMS -1,3% auf 17,5, davor 3 Tage im Plus (2,9% Zuwachs von 17,23 auf 17,73), Stadlauer Malzfabrik AG 0% auf 70, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Wolford 8,65 (MA100: 8,94, xD, davor 251 Tage über dem MA100), Palfinger 35,1 (MA100: 35,41, xD, davor 232 Tage über dem MA100), Rath AG 23 (MA100: ...

