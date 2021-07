In Kombination mit Kortikosteroiden reduziert es die Sterblichkeit und das Risiko, an Beatmungsmaschinen angeschlossen zu werden.Tocilizumab ist damit das zweite Medikament zur Behandlung von COVID-19, welches die WHO zulässt. Bis anhin empfahl die Organisation das Mittel Dexamethason zur Behandlung schwerer Krankheitsverläufe.Laut ...

