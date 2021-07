Der Petrochemie-Konzern Ineos hat angekündigt, 21 Mio. Euro in den Wasserstoff-Fonds Hydrogenone investieren zu wollen. Die Transaktion sei Teil der Unternehmensstrategie für die Gewinnung von sauberem Wasserstoff. Ineos will sich mit dem Kauf 10 % der Fondssumme von 214 Mio. Euro sichern. Gleichzeitig erwirbt der Petrochemiekonzern dadurch das Recht, einen nicht-geschäftsführenden Direktor in den ...

