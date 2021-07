Strabag Real Estate (SRE) und Projektentwickler GBI haben in einem Joint Venture 313 Mikroapartments in Wien erfolgreich fertiggestellt und übergeben. In diesen werden über zwei Angebote der GBI-Markenfamilie SMARTments Unterkunftsmöglichkeiten angeboten. Dazu gehören 147 Apartments für Studierende und Auszubildende, die im SMARTments student rechtzeitig zum kommenden Wintersemester 2021/2022 zur Verfügung stehen. In den weiteren 166 SMARTments business übernachten Reisende, die mehrere Wochen oder Monate in Wien bleiben und auf angenehme hotelähnliche Services dabei nicht verzichten wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...