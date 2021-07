Weil der Bedarf an Lösungen zur Belüftung von Innenräumen steigt, rechnen die Unternehmen der Allgemeinen Lufttechnik in diesem Jahr mit wachsenden Umsätzen. Die Verfügbarkeit von Material und Vorprodukten wird dafür ein entscheidender Faktor sein.

Die Allgemeine Lufttechnik als Querschnittstechnologie, die in einer Vielzahl von Kundenbranchen zum Einsatz kommt, verbuchte im Pandemiejahr 2020 einen Rückgang des Auftragseingangs um real 7 %. Im ersten Quartal 2021 zogen die Bestellungen wieder leicht um 2 % an. Insbesondere eine sich erholende Auslandsnachfrage trieb das Geschäft an.

Für den weiteren Verlauf des Jahres erwarteten rund drei Viertel der Branchenunternehmen der Allgemeinen Lufttechnik eine positive Umsatzentwicklung, wie die Blitzumfrage des VDMA-Fachverbands Allgemeine Lufttechnik im Mai 2021 zeigt. "Die Branche geht derzeit für 2021 insgesamt von einem Umsatzplus von 3 % aus", erläutert Guntram Preuß, Konjunkturexperte des Fachverbands. "Im Ganzen sind die Erwartungen für das laufende Jahr in der Frühjahrsumfrage ...

