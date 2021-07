Das Energieunternehmen Plains All American Pipeline L.P. (ISIN: US7265031051, NYSE: PAA) kündigt eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar an. Die Auszahlung erfolgt am 13. August 2021 (Record date: 30. Juli 2021). Der Firmensitz der Plains All American Pipeline liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Die Firma operiert in der Unternehmensrechtsform einer Master Limited Partnership ("MLP") und hat sich auf den Transport ...

