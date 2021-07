Technische Analyse zum S&P 500 - Betrachtung im D1 Chart Der S&P 500 konnte seinen Kursschub in den vergangenen Tagen fortsetzen und in den anvisierten Zielbereich 4.350-4.400 Punkten vorstoßen. Am Mittwoch markierte er ein Allzeithoch bei 4.362 Punkten. Der Trend bleibt entsprechend in allen Zeitebenen klar bullish. Signifikante Intraday-Rücksetzer lockten in den letzten beiden Handelstagen sofort Schnäppchenjäger an, die die Notierung wieder in den Bereich der Tageshochs beförderten. Wermutstropfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...