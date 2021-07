Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mahnt einen konsequenteren Umgang mit illegal entsorgtem Elektroschrott an. "Chemikalien kennen keine Grenzen", sagte Schulze mit Verweis auf das Ergebnis eines kürzlich vorgestellten Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der auf die negativen Auswirkungen des unsachgemäßen Umgangs mit Altgeräten in Entwicklungsländern eingeht und den das Umweltministerium ...

