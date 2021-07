Der Schweizer Spezialist für smarte Netzwerkplanung und intelligente Gebäudetechnologie intensiviert seine Kooperation mit der Deutschen Telekom. Davon könnte für das Unternehmen ein Wachstumsschub ausgehen.

Mit Top-Speed durchs Internet. Im digitalen Zeitalter kommt niemand mehr an smarten und schnellen Kommunikationsnetzen vorbei. Das gilt sowohl für den mobilen Datenverkehr als auch für das Festnetz. Mittendrin in diesem Zukunftsmarkt ist Talkpool tätig. Die im Schweizer Chur ansässige Aktiengesellschaft unterstützt Telekommunikationskonzerne mit qualitativ hochwertigen Netzplanungen. In den Fokus der Aktivitäten rückt dabei immer mehr Deutschland. Hier arbeitet Talkpool seit dem 1. August 2017 mit dem Marktführer Deutsche Telekom unter anderem bei der Planung, Implementierung und Verwaltung von Breitbandanschlüssen zusammen. Bislang beschränkte sich die Kooperation vor allem auf Standorte in Ostdeutschland. Dort ist Talkpool als Hauptplanungspartner der Telekom bereits für die Planung von rund 75 Prozent aller neuen Hausanschlüsse verantwortlich.

Nun eröffnen sich für die Schweizer Company, die seit Kurzem auch an der Frankfurter Börse gehandelt wird, neue Wachstumsperspektiven. Denn die Deutsche Telekom treibt den Ausbau ihrer Glasfasernetze in ganz Deutschland mit Volldampf voran. Und das verspricht reichlich neues Geschäftspotenzial. "Als präferierter Digitalisierungspartner der Deutschen Telekom gehen wir davon aus, dass sich allein in der Region Ostdeutschland unser Planungsgeschäft bis zum Jahr 2022 verdoppeln oder gar verdreifachen wird", sagt Jörg Wolf, Deutschlandchef von Talkpool. "Zudem", so Wolf weiter, "wollen wir unsere Aktivitäten für die Deutsche Telekom auch in anderen Bundesgebieten insbesondere in den Regionen West, Südwest und Süd forcieren." Hier wird nach Aussage von Wolf mindestens noch einmal das gleiche Planungsvolumen angestrebt.

Die Dienstleistungen von Talkpool im Bereich Netzwerke reichen von der Planung von Weitverkehrsnetzen und Trassen über die Einholung der Planungsinformationen bis hin zur Grundstückseigentümererklärung und der Abstimmung mit Immobilieneigentümer und Verwaltungen. Das zukünftige Augenmerk liegt dabei auf Glasfasernetzen. Die superschnellen Glasfaseranschlüsse, mit denen Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeiten pro Sekunde möglich sind, werden in Zeiten des Home Office und Home Learning immer relevanter. Die Deutsche Telekom hat hier kürzlich eine groß angelegte Vertriebsoffensive gestartet, um die Glasfaserkabel nicht nur unter die Straße, sondern direkt in die Haushalte zu bringen. Im Fachjargon werden solche End-to-End-Anbindungen als FTTH abgekürzt (Fiberglas to the Home). Auch hier ist Talkpool als erfahrener und kompetenter Dienstleister der Telekom mit von der Partie. Das Unternehmen setzt dabei auf modernste digitale Verfahren und Programme, was hilft, die Planungszeit signifikant zu verkürzen.

Das Netzwerkgeschäft ist nur eine Wachstumssäule von Talkpool. Was die Aktie für Investoren ebenfalls interessant machen könnte, sind die außergewöhnlichen IoT-Lösungen (Internet of Things) der im Jahr 2014 gegründeten Hightech-Schmiede. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anwendungen, die Wohn- oder Büroimmobilien intelligenter, grüner und nachhaltiger machen. Etwa, indem vernetzte Sensoren automatisch das Raumklima optimieren, den Energieverbrauch minimieren oder den Wasserverbrauch reduzieren. Gerade in Zeiten des Klimawandels dürften solchen smarten Technologien die Zukunft gehören. "Wir fühlen uns mit unseren Netzwerk- und IoT-Lösungen bestens aufgestellt und erwarten in den kommenden Jahren eine Phase überdurchschnittlichen Wachstums", sagt Magnus Sparrholm, Chairman von Talkpool. Die mittelfristige Planung geht von einer Umsatzverdoppelung bis 2025 auf dann knapp 50 Millionen Euro aus.

Die Aktie von Talkpool wird unter der ISIN CH0322161768 an der Frankfurter Börse gehandelt.

Talkpool AG

ISIN: CH0322161768

http://www.talkpool.com

Land: Schweiz

Marktkapitalisierung: 4,7 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 1,46 Euro

52W Hoch: 1,52 Euro

52W Tief: 1,30 Euro

