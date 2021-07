Wie gewonnen, so zerronnen: Nachdem es für den DAX - getrieben von den Kursgewinnen aus den USA - gestern deutlich bergauf ging, gibt der Standardwerte-Index heute seine gesamten Gewinne wieder ab und notiert über 1,8% tiefer bei rund 15.400 Punkten. Vor allem die Automobilkonzerne belasten den DAX. Am Vormittag wurde bekannt, dass BMW und VW von der EU-Kommission zu einer Kartell-Strafe in Höhe von 875 Millionen Euro verurteilt wurden. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Nordex ...

