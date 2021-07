Bern (awp) - Die Schweizerische Post hat die Mehrheit am Luxemburger Cybersecurity-Unternehmen Tresorit übernommen. Über den Kaufpreis und die Übernahmedetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland und Ungarn wurde gemäss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...