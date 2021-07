Der S&P500 bewegt sich weiter an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart bei 4.350 Punkten. Am Vortag ging der S&P 500 erneut mit einer bearishen Tageskerze bei 4.361 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 deutlich tiefer bei 4.290 Punkten. Der S&P 500 dürfte damit an der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart wieder nach unten abprallen und ...

