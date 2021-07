Die WD-40 Company (ISIN: US9292361071, NASDAQ: WDFC) wird eine vierteljährliche Dividende von 72 US-Cents ausschütten, wie das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen bestätigte. Die Zahlung wurde bereits Mitte Juni avisiert. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 16. Juli 2021). Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Hersteller von Multifunktionsölen 2,88 US-Dollar ...

