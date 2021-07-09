BARCLAYS STARTET NFON MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 18 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 95 (90) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 40 (50) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 75 (68) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT DWS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 19 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 40 (39) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 62 (59) CHF - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2810 (2780) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 450 (400) NOK - 'NEUTRAL' ODDO BHF SENKT AENA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 152 (158) EURRBC SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6500 (6800) PENCE - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 445 (430) CHF - 'SECTOR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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