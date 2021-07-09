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WKN: A2YN90 ISIN: DE000A2YN900 Ticker-Symbol: TMV 
Xetra
08.07.21
17:35 Uhr
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Software
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TEAMVIEWER AG Chart 1 Jahr
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TEAMVIEWER AG 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DWS GROUP
DWS GROUP GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DWS GROUP GMBH & CO KGAA38,860-1,07 %
KRONES AG78,60-0,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC75,60-4,18 %
TEAMVIEWER AG27,690-14,27 %
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