Kering baut mit einem Zukauf sein Brillengeschäft aus. Die Franzosen übernehmen den dänischen Hersteller Lindberg US-Notenbank-Mitglied Mary Daly warnt vor Delta-Variante und sieht Gefahr für die weltweite Wirtschaft (FT) Bank Santander wird Zahlungen von Kunden in Großbritannien an die Kryptowährungsbörse Binance blockieren (FT) Biontech-Partner Pfizer hofft auf baldige Corona-Booster-Impfung in den USA Airbus liefert im Juni deutlich mehr Jets aus - Neue Bestellungen Wegen Klagen: Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch Ceconomy stockt Nach der Restrukturierung nimmt Bilfinger Akquisitionen in den Blick (BöZ) Viele Corona-Tests: Labordienstleister Synlab wird noch optimistischer für 2021 3U Holding AG: weclapp SE übernimmt ITscope GmbH Voltabox-Ergebnis 2020 ...

