Im Willen der Volksrepublik China, auf verschiedenen industriellen Feldern die Vorherrschaft zu erlangen, sehen Branchenexperten neben Gefahren auch Chancen für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland und Europa. Im vergangenen Jahr lagen chinesische Maschinenproduzenten in der Rangliste der größten Exporteure erstmals weltweit an der Spitze. Bis 2035 strebe China eine technologische Vorherrschaft auf verschiedenen industriellen Feldern an. Für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...