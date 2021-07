Eric Küppers (CEO) und Dr. Kristijan Bauer (COO) bilden die neue Geschäftsführung der Rosenberger-Gruppe. Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 ist Dr. Kristijan Bauer in die Geschäftsführung der Rosenberger-Gruppe als Chief Operations Officer (COO) berufen worden. Gemeinsam mit Eric Küppers, der bereits am 1.5.2021 seine Position als Chief Executive Officer (CEO) in Fridolfing angetreten hat, wird er zukünftig die Unternehmensstrategie der Rosenberger-Gruppe ...

