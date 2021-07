EURUSD setzt am Freitag die gestern eingeleitete Gegenbewegung fort und testet zum vierten Mal in zweieinhalb Wochen die 200-Stunden-Linie. Kann der Trend diesmal umkehrt werden oder übernehmen die Verkäufer in der zweiten Tageshälfte wieder die Kontrolle? Bei einem Ausbruch läge das nächste Kursziel am Wochenhoch, das am Dienstagmorgen bei 1,1895 ausgebildet wurde. Die Verkäufer werden sich wiederum auf das potenzielle Double Top konzentrieren, wobei erst unterhalb der Nackenlinie bzw. der 100-Stunden-Linie ...

