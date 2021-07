Palfinger vs. VIG, Wienerberger vs. VST, S&T vs. Uniqa, Porr vs. Mayr-Melnhof, FACC vs. AT&S, Lenzing vs. Knaus Tabbert, Valneva vs. Addiko Bank und Strabag vs. Post. So lauten einen halben Tag vor Ende der Runde 1 im 8. Aktienturnier by IRW-Press http://www.boerse-social.com/tournament (Schlusskurs Freitag 2. Juli bis Schlusskurs Freitag 9. Juli) die virtuellen Achtelfinalpaarungen. Da kann sich freilich bis zu den Schlusskursn noch etwas verändern. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...