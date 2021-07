NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzung für das Volumen der Aktienrückkäufe im kommenden Jahr. Unter den Großen der Öl- und Gasbranche seien die Papiere von Shell am günstigsten bewertet, die Rendite auf den Free Cashflow sei aber besonders hoch./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 06:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 06:15 / ET



ISIN: GB00B03MLX29

