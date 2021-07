Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex fiel in der letzten Woche in EUR um -0,6%. Besonders der globale Emerging Market-Index kam stark unter Druck (-4,4%). Dabei sticht der Verlust in China von -7,4% negativ heraus. Bei den globalen Sektoren kam es zu einer Outperformance der defensiven Sektoren Gesundheit und Versorger mit einem Anstieg von +0,6%. Energieaktien (-3,6%) und Finanzwerte (-2%) mussten überdurchschnittliche Verluste hinnehmen. Am kommenden Dienstag startet in den USA die Berichtsaison für 2Q mit den Ergebnissen der Banken. Die derzeitigen Prognosen dieses Sek- tors lassen beim Handelsumsatz einen leichten Rückgang zum Vorjahr erwarten. Der Handelsumsatz der sieben größten Banken fiel wahrscheinlich um 26% im Vergleich auf USD 27,6 ...

