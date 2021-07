Yellen wird Europa Druck machen beim Thema digitalen Steuern2496Z LN - BC Partners kauft Anteil an Laborfirma Tentamus Group GmbH EUCAR FP - Die Europcar-Chefin Caroline Parot erwartet, dass der Chip-Mangel die Preise für Autovermietungen hoch halten wird. Die Geschäftsführerin des größten börsennotierten Autovermieters in Europa sagte, die Preise seien gestiegen, weil die Anbieter nicht genügend Fahrzeuge beschaffen konnten, um die Nachfrage der Urlauber zu befriedigen. Die Kosten sind laut Verbraucherverbänden und Preisvergleichsseiten an vielen beliebten Orten zwei- oder dreimal so hoch wie normal. "Wir können nicht jeden Kunden bedienen, den wir bedienen wollen, weil es nicht genug Autos gibt", sagte Parot. (Financial Times) EVD - CTS Eventim erhält EU102 Mio ....

