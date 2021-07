Einen starken Wochenausklang verzeichnete auch der heimische Markt, der ATX konnte mit einem Plus von 1,4% den Handel beenden. In Wien war die Stimmung in etwa zu vergleichen mit der im übrigen Europa, die Sorgen bezüglich Corona traten in den Hintergrund, die billigeren Kurse verlockten zu Investitionen und allgemein setzte sich die Ansicht durch, dass sich die Notenbanken mit der befürchteten Zinswende doch noch länger Zeit lassen werden. Aktuelle Konjunkturdaten lieferten keine Impulse, auch Nachrichten zu den einzelnen Unternehmen waren eher dünn gesät. Wienerberger will zum Anbieter von Komplettsystemen werden und hat deshalb in Großbritannien und Irland zwei Unternehmen gekauft, die sich auf Abflussrohre und Dachrinnen spezialisiert haben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...