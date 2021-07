Der Onlinehändler (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) konnte am 06.07.21 über das alte Allzeithoch bei 3553 US Dollar klettern und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart). In der Folge kam es sofort zu weiteren Kursgewinnen auf der Oberseite, im Hoch notierte die Aktie bereits bei 3760 USD. Offene Longpositionen würden wir im Bereich um 3550 USD mit einem StopLoss absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen. Amazon Tageschart ...

