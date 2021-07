Die Aktie von RWE legt am Montag um 1,76% auf 31,84 Euro zu und versucht, über das lokale Swing-Level bei 31,70 Euro auszubrechen. In der Vorwoche war der erste Ausbruchsversuch gescheitert, da am Donnerstag ein Bearish-Engulfing ausgebildet wurde. Um die jüngste Aufwärtsbewegung zu bestätigen und nicht wieder unter die übergeordnete Abwärtstrendlinie zu fallen, müsste der Bereich bei 31,70 Euro nachhaltig überwunden werden. Bei einem erneuten Fehlausbruch würde die runde Marke von 30 Euro wieder ...

