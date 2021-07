Der Kunststoff-Hersteller Covestro will künftig verstärkt Prozesswasser zirkulär nutzen. Dafür setzt das Unternehmen gezielt auf Forschung und Entwicklung und beteiligt sich am neuen Forschungsprojekt Rikovery. Mit dem Projekt möchte Covestro den nächsten technologischen Schritt machen, um noch mehr Prozesswässer als bisher wiederverwenden zu können. Während der dreijährigen Laufzeit will das Projektkonsortium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...