Um 12:10 liegt der ATX TR mit -1.04 Prozent im Minus bei 6805 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.60% auf 25.65 Euro, dahinter Warimpex mit +1.31% auf 1.3575 Euro und FACC mit +0.81% auf 9.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15638 ( -0.32%, Ultimo 2020: 13719). Die grossen Sportturniere (Gratulation an Italien bzw. Novak Djokovic) sind entschieden, beim Aktienturnier presented by IRW-Press geht es ins Achtelfinale und damit auch in Richtung Gesamtwertung, was den Wanderpokal betrifft, mehr dazu dann morgen. Hier die acht Paarungen, siehe https://boerse-social.com/tournament Palfinger vs. VIG:Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, VIG besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 1.08% zu -1.51%..Palfinger ( Akt. Indikation: 36,25 /36,60, -0,48%)VIG ...

