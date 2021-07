IBM -0.04% Traice (ACTIVECO): Verkauft Gewichtung: 56,1% Aktuelle Gewichtung: 0,0% Performance: + 0,89% (12.07. 11:09) >> mehr comments zu IBM: www.boerse-social.com/launch/aktie/intl_business_machines_corp Daimler -1.09% Silberpfeil60 (MOBIL): Der Autobauer https://www.godmode-trader.de/aktien/daimler-kurs,119102 hat die Produktion im Hauptwerk in Sindelfingen wegen akuten Halbleitermangels erneut gestoppt. Das gelte auch für die kommende Woche, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. In Bremen, Rastatt und Tim ungarischen Kecskemét laufe die Produktion weiter. Einige Beschäftigte gingen in Kurzarbeit. (12.07. 11:06) >> mehr comments zu Daimler: www.boerse-social.com/launch/aktie/daimler_ag ...

