Der aktivistische Investor Petrus Advisers rund um Klaus Umek hat den Anteil an CA Immo reduziert und hält per 9. Juli 3,84 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Zuvor lag der Anteil bei 4,64 Prozent. Auch der US-Investor BlackRock hat offenbar verkauft, und hält über mehrere Gesellschaften nun 3,78 Prozent an CA Immo (davor 4,03 Prozent). Bei der Kapsch Group wird eine Neuaufstellung angekündigt. Im Fokus der Kapsch Group stehen nunmehr die Unternehmen Kapsch Aktiengesellschaft und Kapsch TrafficCom. Die Kapsch BusinessCom scheidet aus der Kapsch Group aus. Geplant ist, dass bei Kapsch BusinessCom die Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft als Partner neu einsteigen wird, um die weitere Expansion der Kapsch BusinessCom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...