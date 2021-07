Fondsmanager Frank freut sich über die steigende Begeisterung für Aktien und dass die Märkte wieder mit Spannung betrachtet werden. Aber nicht uneingeschränkt, denn funktionierende Erfolgskonzepte seien eher langweilig. 12. Juli 2021. FRANKFURT (pfp Adisory). Ist Börse wieder "in"? Diesen Eindruck habe ich seit einiger Zeit tatsächlich. Die vorherige Phase, in der die Aktienanlage derart großes Interesse in Deutschland hervorgerufen hat, war meines Erachtens die zweite Hälfte der neunziger Jahre, ...

