Die Österreichische Post-Tochter bank99 AG ist mit der ING-DiBa AG (Frankfurt am Main) übereingekommen, das Privatkundinnengeschäft der ING in Österreich zu übernehmen. Dies betrifft vor allem Girokonten, Konsum- und Hypothekarkredite sowie Wertpapierveranlagungen. Von der Übernahme nicht umfasst sind die reinen Sparkundinnen in Österreich. Mit dem Privatkundinnengeschäft werden über 100.000 Kundinnen und eine Bilanzsumme von rund 1,7 Mrd. Euro übernommen, teilt die Post mit. Das Firmenkundinnengeschäft der Zweigniederlassung verbleibt bei der ING. Das Closing des Deals ist bis Ende 2021 zu erwarten. Mit dieser Übernahme und dem vorgesehenen Ausbau sowohl der Kundinnenbasis als auch der Bilanzstruktur werden die Eigenmittel der bank99 bis Ende 2021 um etwa 100 Mio. Euro erhöht ....

