Aktien: GameStop-Aktie ist angeschlagen

Anzeige / Werbung GameStop-Aktien werden von den meisten Analysten gemieden, doch bei Kleinanlegern sind die Titel sehr beliebt. Ihre Einschätzung ist durch die Beliebtheit bei Reddit schwer, doch nun droht ein Rücksetzer. Die Aktie von GameStop ist aufgrund der Popularität auf Reddit Chat-Boards und bei Robinhood-Kleinanlegern kaum noch mit traditionellen fundamentalen Aspekten zu bewerten, sondern durch die Stimmung, Hoffnung und das Momentum in den Foren. Während Kursziele im niedrigen zweistelligen Bereich keine Seltenheit bei Analysten sind, notiert die Aktie bei fast 200 Dollar. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Ganz markant war dies in der Vorwoche als ein Kursrückgang vergangenen Woche gestoppt wurde als Reddit-Foren und Twitter-Kommentare auftraten, um die Aktie am Freitag zu stützen. Davon profitierten auch andere Meme-Aktien wie die von AMC, die sich ebenfalls erholten. Im letzten Quartal stieg die GameStop-Aktie um 12 Prozent, hat aber den Großteil davon bereits im Juli wieder abgegeben. Zum Vergleich: Im ersten Quartal explodierte die Aktie von GameStop um 900 Prozent. Ein Großteil des Kursaufschwungs von GameStop wurde durch den Vorstandsvorsitzenden und größten Aktionär Ryan Cohen vorangetrieben, der ein neues Management einstellte und die strategische Ausrichtung änderte. Diese Schritte haben die Chancen verbessert, dass sich das Unternehmen in ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen verwandeln kann, aber GameStop steht erst am Anfang dieser Transformation. GameStop-Aktie taucht unter Aufwärtstrendlinie Die Aktie von GameStop ist durch diesen Prozess sehr schwankungsanfällig und seit Juni auch angeschlagen. Vor rund einem Monat hat die Aktie den Widerstand bei knapp 350 Dollar wieder nicht knacken können und Anleger entschieden sich, erst einmal Positionen abzubauen. Nun wurde sogar die Unterstützung bei 205 Dollar unterschritten und es droht ein weiterer Rückgang. Denn auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie ist unterschritten worden, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Nun rückt die nächste signifikante Unterstützung bei 116 Dollar in den Fokus. Erst oberhalb der Aufwärtstrendlinie bessert sich das Chartbild wieder. Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007100000,US36467W1099,CA09228F1036,US00165C1045

