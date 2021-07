Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Aufschlägen geschlossen. Nachdem sie ursprünglich mit Verlusten in den Handel gestartet war, lieferte im Späthandel die positive Stimmung an den US-Börsen Rückenwind und der ATX konnte noch eine Verbesserung von 0,1% erzielen. Es gab nur vereinzelt Meldungen zu den einzelnen Unternehmen, allerdings meldeten sich Analysten zu zwei Aktien zu Wort, die Deutsche Bank hob das Kursziel für voestalpine von 36,0 Euro auf 37,0 Euro an und liess die Einstufung als "Hold" unverändert, der Stahlkonzern musste aber den guten Zuwächsen zum Wochenausklang Tribut zollen und verbilligte sich um 2,0%. Goldman Sachs passte das Kursziel für Andritz leicht von 52,0 Euro auf 53,0 Euro nach oben an, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...