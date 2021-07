Zürich (awp) - Der Schweizer Börsenbetreiber SIX hat den ETF-Datenanbieter Ultumus Ltd mit Sitz in London übernommen. Damit soll der Handel mit ETFs transparenter und effizienter werden, teilte SIX am Dienstag mit. Über finanzielle Details werden keine Angaben gemacht. Ultumus deckt den Angaben zufolge mit Daten zu 7'700 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...