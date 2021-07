Die Immofinanz hat den Termin für die Abhaltung der 28. ordentlichen Hauptversammlung mit 19. Oktober 2021 festgelegt. Das Aktionärstreffen wird als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt. Wie bereits bei der Präsentation des Finanzergebnisses 2020 angekündigt, werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Nachweisstichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 9. Oktober 2021 und Dividendenzahltag am 25. Oktober 2021.

