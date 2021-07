Nach einem verhaltenen Start ins Jahr hat sich die Marktsituation für die Komax-Gruppe im 1. Halbjahr 2021 schrittweise verbessert, was auf den hohen Auftragsbestand zurückzuführen ist. Dabei hilft vor allem eine Branche. Die Erholung der Automobilindustrie, in der die Komax-Gruppe rund 80 Prozent des Umsatzes erzielt, spiegelt sich im Ergebnis des 1. Halbjahres wider. Insgesamt resultierte in den ersten sechs Monaten ein Bestellungseingang von 230,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...