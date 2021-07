Die S Immo liefert ihr CA Immo-Aktienpaket in Höhe von 5,96 Prozent des Grundkapitals im Zuge des laufenden Angebots an Starwood ein. Auf Basis des Angebotspreises von 37,00 Euro je Aktie wird ein Mittelzufluss (vor Steuern) von rund 234,6 Mio. Euro erwartet. Der Veräußerungserfolg liegt bei knapp 100 Mio. Euro über den Gesamtinvestitionszeitraum. Zusätzlich habe man aus dieser Beteiligung insgesamt Dividendenzahlungen in Höhe von rund 25 Mio. Euro vereinnahmt. Die aus dem Verkauf dieser Beteiligung freiwerdenden Mittel sollen für direkte Immobilieninvestments verwendet werden, so die S Immo.S Immo ( Akt. Indikation: 20,35 /20,55, -0,24%)CA Immo ( Akt. Indikation: 36,80 /37,05, -0,34%) Die Österreichische Post-Tochter bank99 übernimmt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...