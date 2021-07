Um 11:17 liegt der ATX TR mit -0.11 Prozent im Minus bei 6876 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.94% auf 52.6 Euro, dahinter Andritz mit +1.03% auf 46.98 Euro und Warimpex mit +0.95% auf 1.3325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15784 ( -0.04%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist Tag 2 beim Achtelfinale des http://www.boerse-social.com/tournament . Die Konstellation ist so: Gewinnt Palfinger das Turnier, so bleibt der Wanderpokal für immer in Salzburg. Sonst hat diesmal niemand die Chance auf Fix-Gewinnung, denn Palfinger hat nicht nur das vorige Turnier gewonnen, sondern auch als Einziger bisher 2 Siege. Und fix holt man den Pokal, wenn man zwei hintereinander oder insgesamt drei schafft. 9.7.2021: Citadel hat bei Do&CO den Nettoshort ...

