Die OMV hat sechs Kilometer südlich des Oselvar-Feldes in der südlichen Nordsee Öl gefunden. Das norwegische Petroleum Directorate (NPD) teilte mit, dass die Wildcat-Bohrung 1/3-13, die sich in der Produktionslizenz 970 befindet, in der Nähe der Ölfundstelle Ipswich aus dem Jahr 2008 300 Kilometer südwestlich von Stavanger gebohrt wurde. Betreiber der Lizenz ist die OMV mit einem Anteil von 60 Prozent. Weitere Lizenznehmer sind Petoro und Neptune Energy mit jeweils 20 Prozent. Oddo BHF hat ams von "Outperform" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 21,0 auf 18,0 Franken gesenkt. Barclays hat die Einstufung für ams auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...