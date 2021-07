Perfekte Produkte und Lösungen, aber auch perfekte Prozesse, das ist das erklärte Ziel des Verpackungsspezialisten Karl Knauer. Denn nur so lassen sich die hohen Ansprüche der Schwarzwälder an Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit realisieren. Mit der Inbetriebnahme der neuen Stanzmaschine Bobst Mastercut 106 PER 3.0 ist man diesem Ziel in Biberach noch näher gekommen. "Im Prinzip gilt für unsere Prozessstrategie, was auch für das Stanzen gilt: Wir nehmen alles weg, was für die Wertschöpfung der Produkte nicht unbedingt erforderlich ist, und nähern uns so einem perfekten, schlanken Endergebnis," ...

