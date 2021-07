Die Indizes der Wall Street geben am Mittwoch vorbörslich nach. Anleger bewerten den überraschenden Inflationsanstieg in den USA. Der Future auf den S&P 500 tendiert am Mittwoch leicht nach unten und zieht sich weiter von seinem Allzeithoch zurück. Am Dienstag verlor der marktbreite Index 0,35% an Wert, da die US-Inflation stärker anstieg als erwartet. Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Juni um 0,9% - der größte Anstieg seit Juni 2008. Die Entwicklung heizt die Debatte darüber an, wie lange die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...