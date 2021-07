Der Tech-Gigant aus den Staaten (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) konnte Anfang Juni seine Bodenbildung abschließen und mit Überschreiten des letzten Hochs bei 105,47 Euro ein neues Kaufsignal generieren (erster blauer Kreis im Chart). In der Folge konnte die Aktie sukzessive weiter zulegen und am 06.07.21 ein neues All Time High erzielen (2. blauer Kreis). Auch dieses neuerliche Kaufsignal bestätigt sich bis dato, aktuell klettert der Kurs von Hoch zu Hoch ...

