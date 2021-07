Mit der Einrichtung auf dem Gelände des Automotive Center Europe (AMCEU) in Neufahrn bei München will Toray, Japan, die Entwicklung von technischen Hochleistungskunststoffen vorantreiben. Das Resins Technical Center dient der Unternehmenstochter Toray Resins Europe, Neu-Isenburg, als künftiges Entwicklungszentrum im Bereich der Hochleistungskunststoffe. Das Unternehmen will damit kurzfristig Materialdaten, Bauteiloptimierungen durch CAE-Simulationen, Materialien und Schadensanalysen von Bauteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...