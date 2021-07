Die BASF hat ihre vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Auch das Chemieunternehmen spürt die Erholung der Industriekonjunktur und hat seinen erwarteten Gesamtumsatz für 2021 um fast 10 Mrd. Euro nach oben korrigiert. Der Umsatz der BASF lag im zweiten Quartal bei 19,7 Mrd. Euro, was einem Anstieg um 55,8 % zum Vorjahresquartal (12,7 Mrd. Euro) entspricht. Das lag unter anderem an höheren Preisen (plus 35 %), aber auch größeren Absatzmengen (plus 28 %). Das Ergebnis (Ebit vor Sondereinflüssen) lag mit 2,4 Mrd. Euro deutlich über dem Wert des pandemiebedingt schwachen Vorjahresquartals ...

